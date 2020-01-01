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Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
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Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер с юмором отреагировал на обнаружение у форварда "Милана" Златана Ибрагимовича коронавирусной инфекции.В источнике
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Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом

Soccernews.ru 10:58
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«Мои мысли с вирусом в этот трудный момент». Линекер — о заражении Златана

Soccer.ru 10:24
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Линекер – о заражении Ибрагимовича: «Все мои мысли с коронавирусом»

Евро-футбол.ру 10:23
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