Линекер пошутил о заражении Ибрагимовича коронавирусом

Известный в прошлом английский футболист, а ныне телеэксперт Гари Линекер с юмором отреагировал на обнаружение у форварда "Милана" Златана Ибрагимовича коронавирусной инфекции.