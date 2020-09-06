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Газета.RuГазета.Ru
Линекер высказался о ситуации между Месси и «Барселоной»
Газета.Ru
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Экс-футболист Гари Линикер высказался о ситуации между форвардом каталонской "Барселоны" Лионелем Месси и руководством клуба.В источнике
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Линекер высказался о «примирении» Месси и «Барселоны»

ГЛАС.RU 02:55
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Линекер: теперь трудно представить мирный финал эпохи Месси и «Барселоны»

RT на русском 02:52
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Линекер: сложно представить мирный финал эпохи Месси и «Барселоны»

Чемпионат 02:45
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