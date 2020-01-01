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Лингард назвал своими кумирами Месси и Роналдиньо
Матч ТВ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард рассказал, какие кумиры у него были в детстве.В источнике
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Лингард рассказал, кто вдохновил его стать футболистом

Евро-футбол.ру 16:54
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Лингард назвал своими кумирами Месси и Роналдиньо

Матч ТВ 16:18
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Лингард назвал своими кумирами Месси и Роналдиньо

Sportbox.RU 16:18
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