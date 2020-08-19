Лион — Бавария 0:2 (Перерыв)

Мюнхенская «Бавария» начала матч против французского «Лиона» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходит в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.