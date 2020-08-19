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Лион — Бавария 0:2 (Перерыв)
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Мюнхенская «Бавария» начала матч против французского «Лиона» в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игра проходит в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.В источнике
Подробнее о событии
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Футбол, Лига чемпионов, полуфинал, Лион - Бавария, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 13:00
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«Лион» и «Бавария» объявили составы на полуфинал Лиги чемпионов

Советский спорт 13:46
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«Лион» — «Бавария»: Гнабри оформил дубль

Спорт-Экспресс 15:35
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