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Лион — Ювентус 1:0
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ФНК проведёт прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
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План Гарсии, провал Роналду, фиаско итальянского гранда. Теперь «Лион» фаворит в паре с «Юве»

Футбол России 17:28
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А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции

Советский спорт 17:11 
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А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции

47-регион.ру 18:11 
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