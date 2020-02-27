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Лион — Ювентус 1:0
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ФНК проведёт прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
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ПСЖ поборется с «Ювентусом» за Ауара

Soccer.ru 09:02 
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Рэмзи: «„Ювентус“ пытался сломать „Лион“ до самого конца игры. Не получилось»

Sport24.ru 03:28 
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«Ювентус» с Роналду проиграл в гостях «Лиону»

47-регион.ру вчера в 18:11 
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