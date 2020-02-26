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Лион — Ювентус 1:0 (2-й тайм)
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ФНК проведёт прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
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Лион – Ювентус 1:0 (2 тайм)

Футбол России 14:59
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Фанаты «Лиона» устроили красочный перфоманс перед началом матча с «Ювентусом»

Спорт-Экспресс 15:13
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Паратичи: «В плей-офф ЛЧ всего семь матчей, так что каждая деталь важна»

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