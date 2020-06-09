«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции
"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба. Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию о досрочном завершении национального первенства страны по футболу, сообщает пресс-служба организации.
Спорт-Экспресс вчера в 21:51