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«Лион» настаивает на возобновлении чемпионата Франции
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"Лион" настаивает на том, что Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) все еще может возобновить чемпионат страны сезона-2019/20, сообщается на сайте клуба. Федерация футбола Франции (FFF) 28 апреля объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.В источнике
С чего всё начиналось
Государственный совет Франции принял решение отклонить апелляцию о досрочном завершении национального первенства страны по футболу, сообщает пресс-служба организации.
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