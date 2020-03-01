НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Лион» одолел «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции
LiveSport.ru
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • FootballHD
  • Sports.ru
"Лион" одолел "Сент-Этьен" в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лиона". Счет в матче открыл стал Мусса Дембеле на 27-й минуте.В источнике
Подробнее о событии
alt

Дубль Дембеле принес «„Лиону“ победу» над «Сент-Этьеном»

Советский спорт 17:20 
alt

«Лион» победил «Сент-Этьен» благодаря дублю Дембеле

Sport24.ru 16:59 
alt

«Сент-Этьен» проиграл «Лиону» и продлил серию без побед до шести матчей

Спорт-Экспресс 16:57
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости