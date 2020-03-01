«Лион» одолел «Сент-Этьен» в матче чемпионата Франции

"Лион" одолел "Сент-Этьен" в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лиона". Счет в матче открыл стал Мусса Дембеле на 27-й минуте.