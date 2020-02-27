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Лион — Ювентус 1:0
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«Лион» принимает «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, перерыв).В источнике
Подробнее о событии
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Данило: «„Ювентус“ не должен дарить целый тайм сопернику»

Soccer.ru 21:16 
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План Гарсии, провал Роналду, фиаско итальянского гранда. Теперь «Лион» фаворит в паре с «Юве»

Футбол России 17:28
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«Ювентус» с Роналду проиграл в гостях «Лиону»

47-регион.ру 18:11
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