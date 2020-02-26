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Лион — Ювентус 1:0
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«Лион» обыгрывает «Ювентус» после первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Результат встречи, проходящей во Франции, после 45 сыгранных минут — 1:0.В источнике
Подробнее о событии
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Щесны: «Первый тайм „Ювентус“ провёл совсем плохо»

Soccer.ru 22:02 
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«Ювентус» с Роналду проиграл в гостях «Лиону»

47-регион.ру 18:11 
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Лион – Ювентус 1:0

Футбол России 14:59
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