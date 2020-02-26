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Лион — Ювентус 1:0
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ФНК проведёт прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
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А «Ювентус» ли он? Итальянский фаворит неожиданно проиграл во Франции

Советский спорт 17:11 
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Беззубый «Ювентус» сенсационно уступил в Лионе

Евро-футбол.ру 16:58
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«Лион» победил «Ювентус» Роналду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ODDS.ru 16:53
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