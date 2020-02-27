НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
«Лион» и «Ювентус» назвали стартовые составы
Футбол России
  • Футбол России
  • Красная весна
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Спорт день за днем
  • Inc-news.ru
  • Спорт-Экспресс
  • LiveSport.ru
  • Матч ТВ
  • Факты и комментарии
  • Казанские ведомости
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
  • Football-fun.ru
  • Soccernews.ru
  • SportLand24.ru
  • FootballHD
  • Sport24.ru
  • Чемпионат
  • Сегодня (Киев)
  • Вести.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
ФНК проведёт прямую текстовую Он-лайн трансляцию этого поединка.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Лион» победил в плей-офф ЛЧ впервые за 8 лет

Soccer.ru 01:10 
alt

Маурицио Сарри: В матче против «Лиона» «Ювентусу» не хватало агрессии и решительности в нападении

47-регион.ру 00:34 
alt

«Лион» — «Ювентус» — 1:0. Видеообзор матча Лиги чемпионов

Sport24.ru 01:32 
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости