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«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции
Матч ТВ
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В «Лионе» выступили с заявление по поводу досрочного завершения сезона чемпионата Франции.В источнике
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«Пусть обращаются в суд». Министр спорта Франции — о несогласии клубов с итогами сезона

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Министр спорта Франции — о несогласии «Лиона» с итогами сезона: «Хотят обратиться в суд, пусть обращаются»

Sport24.ru 17:39 
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«Лион» поздравил «ПСЖ» с чемпионством и намерен обжаловать решение Лиги 1 завершить сезон

Матч ТВ 16:06
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