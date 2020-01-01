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«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции
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"Лион" собирается обжаловать решение Лиги 1 завершить сезон досрочно. "Ткачи" считают, что слова властей Франции не вынуждали завершить чемпионат.В источнике
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«Лион» поздравил «ПСЖ» с чемпионством и намерен обжаловать решение Лиги 1 завершить сезон

Матч ТВ 16:06
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«Лион»: оставляем за собой право обжаловать решение Лиги 1 о завершении сезона

Чемпионат 15:59
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«Лион» собирается обжаловать досрочное завершение чемпионата Франции

Soccer.ru 15:17 
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