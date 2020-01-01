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Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.В источнике
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Месси рассказал, в чем силен Лаутаро Мартинес

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Лионель Месси: «Не знаю, ведет ли „Барселона“ переговоры по Лаутаро, но он — совершенный футболист»

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Месси назвал совершенным футболистом Лаутаро Мартинеса. Им интересуется «Барселона»

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