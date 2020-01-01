Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.