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Лионель Месси: «Лаутаро впечатляет, он совершенный нападающий»
Евро-футбол.ру
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что клуб ведет переговоры о трансфере нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.В источнике
Подробнее о событии
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Месси назвал совершенным футболистом Лаутаро Мартинеса. Им интересуется «Барселона»

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Месси о Мартинесе: «Лаутаро - впечатляющий игрок»

Bobsoccer 03:06
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Месси: «Лаутаро Мартинес - нападающий без слабых мест»

Евро-футбол.ру 02:16
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