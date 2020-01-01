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Месси выложил фото с «Камп Ноу»: «Как же я скучал по этому месту»
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал возвращение к тренировкам на стадионе «Камп Ноу».В источнике
Подробнее о событии
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«Действительно скучал по этому месту». Месси поделился фото с «Камп Ноу»

Чемпионат 09:38
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Лионель Месси: «Не могу дождаться, чтобы снова играть на „Камп Ноу“»

Матч ТВ 09:31
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Лионель Месси: «Не могу дождаться, чтобы снова играть на „Камп Ноу“»

Sportbox.RU 09:31
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