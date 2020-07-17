НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
CT newsCT news
Лионель Месси отреагировал на чемпионство «Реала»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Экспресс газета
  • Спорт-Экспресс
  • Sports.ru
  • Чемпионат
  • Газета.Ru
  • LiveResult.Ru
  • Матч ТВ
  • Sport.rbc.ru
  • Дни24
  • Факты и комментарии
  • Sportliga.com
  • ODDS.ru
  • Inc-news.ru
  • RT на русском
  • FootballHD
  • Tengrinews.kz
  • Cryptos.tv
Лионель Месси, форвард «Барселоны», высказался по поводу завоевания «Реалом» титула чемпиона Ла Лиги.В источнике
2
Подробнее о событии
alt

«Барселона» слаба. С такой игрой мы не пройдем «Наполи» в ЛЧ». Откровения Месси после чемпионства «Реала»

Sport24.ru 07:00 
alt

Зидан — топ, а Месси провалился? Почему «Реал» обошел «Барселону» в чемпионской гонке

Спорт-Экспресс 06:10
alt

Месси сердится. Что говорят и пишут в Испании о чемпионстве «Реала»

Чемпионат 05:30
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости