НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеИкер Касильяс объявил о завершении карьеры футболистаРоналду обратился к Касильясу. Вратарь вчера завершил карьеру«Он легенда „Реала“, Испании и мирового футбола». Моуринью помирился с КасильясомБуффон поблагодарил завершившего карьеру Касильяса за конкуренциюФабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеруГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболуГЛАС.RUЛионель Месси отреагировал на завершение карьеры КасильясаЕвро-футбол.ру9Евро-футбол.руSportbox.RUSports.ruНева СпортГазета.RuЧемпионатРБК спортФутбол РоссииFootballHDАргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси сказал несколько тёплых слов в адрес завершившего карьеру Икера Касильяса. Слова футболиста передаёт «AS».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Месси обратился к завершившему карьеру КасильясуЧемпионат 05:23Лионель Месси: «Касильяс давно обеспечил себе статус легенды»Спорт-Экспресс 04:57Месси: «Статус легенды Касильяс обеспечил себе очень давно»Soccer.ru 04:39рекламаЕщё по темеИкер Касильяс объявил о завершении карьеры футболистаРоналду обратился к Касильясу. Вратарь вчера завершил карьеру«Он легенда „Реала“, Испании и мирового футбола». Моуринью помирился с КасильясомБуффон поблагодарил завершившего карьеру Касильяса за конкуренциюФабрегас отреагировал на решение Касильяса завершить карьеруГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболуНовости