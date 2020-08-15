Лионель Месси решил уйти из «Барселоны» после поражения от «Баварии»

Евро-футбол.ру 3 26





Журналисты отмечают, что в контракте Месси есть пункт, согласно которому он может беспрепятственно покинуть «Барселону» в 2021 году. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской "Баварии" со счётом 2:8. В источнике