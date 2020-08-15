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Лионель Месси решил уйти из «Барселоны» после поражения от «Баварии»
Евро-футбол.ру
  • Моя Москва.онлайн0:37
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  • Piter.tv2:03
Журналисты отмечают, что в контракте Месси есть пункт, согласно которому он может беспрепятственно покинуть «Барселону» в 2021 году. В четвертьфинале Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской "Баварии" со счётом 2:8.В источнике
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С чего всё начиналось
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси принял решение покинуть каталонский клуб после вылета из четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает COPE.
РИА Новости вчера в 06:00
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