ЧемпионатЛионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас воротНападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за сезон.ЧемпионатПрезидент «Пари Сен-Жермен» ранее заявил Лионелю Месси о нежелании расставаться ближайшим летом.Чемпионат«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками.ЧемпионатБлижайшим преследователем подопечных Хорхе Сампаоли является «Монако».ЧемпионатЧитать далееСвернутьГазета.RuЕвро-футбол.руПодробнее о событииМесси установил рекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за последние 13 сезоновRT-спорт18:44Форвард «ПСЖ» Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас воротГазета.Ru18:09Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас воротЧемпионат17:44Лионель Месси в 10-й раз пробил в каркас ворот в Лиге 1Sports.ru17:26Месси попал в штангу в текущем сезоне Лиги 1 рекордные десять разЕвро-футбол.ру17:21Месси 10 раз попал в каркас ворот в этом сезоне Лиги 1 – рекорд чемпионата за последние 13 сезоновAllsport News17:29Показать ещёОценить1