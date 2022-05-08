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Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за сезон.
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Президент «Пари Сен-Жермен» ранее заявил Лионелю Месси о нежелании расставаться ближайшим летом.
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«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в чемпионата Франции с 80 очками.
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Ближайшим преследователем подопечных Хорхе Сампаоли является «Монако».
Чемпионат
Газета.Ru
Евро-футбол.ру

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Месси установил рекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот за последние 13 сезонов
RT-спорт18:44
Форвард «ПСЖ» Месси установил антирекорд чемпионата Франции по попаданиям в каркас ворот
Газета.Ru18:09
Лионель Месси установил антирекорд Лиги 1 по попаданиям в каркас ворот
Чемпионат17:44
Лионель Месси в 10-й раз пробил в каркас ворот в Лиге 1
Sports.ru17:26
Месси попал в штангу в текущем сезоне Лиги 1 рекордные десять раз
Евро-футбол.ру17:21
Месси 10 раз попал в каркас ворот в этом сезоне Лиги 1 – рекорд чемпионата за последние 13 сезонов
Allsport News17:29

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