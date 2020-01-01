НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ru
Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере
МИР 24
  • МИР 24
  • RT на русском
  • Metaratings
  • Sports.ru
  • Российская газета
  • UA-Футбол
  • FootballHD
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Евро-футбол.ру
  • ToCrypto
  • Soccernews.ru
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
  • Общественная служба новостей
  • ua.Tribuna.com
  • ProstoProSport
  • Soccer.ru
Форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси забил 700-й гол в карьере. Юбилейный гол Месси пришелся на домашний матч Примеры с мадридским «Атлетико».В источнике
1
Подробнее о событии
alt

Месси забил 700-й гол в карьере

LiveResult.Ru 18:20
alt

700-й гол «паненкой». Месси вошел в историю, но «Барсу» это не спасло

Спорт-Экспресс 19:00
alt

Издевательская «паненка» от Месси в матче с «Атлетико». ВИДЕО

Sport.ru 17:42
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости