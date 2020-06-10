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Липпи: «Гаттузо становится топовым тренером»
Итальянский тренер Марчелло Липпи оценил перспективы главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Конте — топ-тренер, а Гаттузо становится им. Он растет, он уже показал это своей работой.В источнике
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Липпи оценил тренерские качества Гаттузо

ProstoProSport 06:43 
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Липпи: «Гаттузо становится топовым тренером»

Soccer.ru 06:12 
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Липпи: «Гаттузо становится топ-тренером»

Sport24.ru 05:59 
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