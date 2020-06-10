Липпи: «Гаттузо становится топовым тренером»

Итальянский тренер Марчелло Липпи оценил перспективы главного тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо. Конте — топ-тренер, а Гаттузо становится им. Он растет, он уже показал это своей работой.