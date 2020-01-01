НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
47-регион.ру47-регион.ру
Липпи призвал приостановить чемпионат Италии
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
Известный тренер высказал точку зрения, что футболистам нельзя даже тренироваться.В источнике
Подробнее о событии
alt

Липпи призвал приостановить чемпионат Италии

47-регион.ру 15:21 
alt

Липпи призвал приостановить чемпионат Италии

Советский спорт 14:21 
alt

Липпи: нужно остановить чемпионат Италии. Футболистам не стоит даже тренироваться

Чемпионат 14:20
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости