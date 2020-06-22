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Лисин покинет пост пресс-атташе «Спартака». Его место займёт Кулемин
Sports.ru
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Как стало известно «Чемпионату», журналист Ярослав Кулемин займёт место пресс-атташе московского «Спартака» после того, как Антон Лисин покинет пост.В источнике
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