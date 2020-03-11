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Ливерпуль — Атлетико 1:0 (2-й тайм)
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Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» пройдет при зрителях, говорится в сообщении «матрасников».В источнике
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Подробнее о событии
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«Ливерпуль» — «Атлетико»: видеотрансляция ответного матча Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 15:00
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«Ливерпуль» — «Атлетико». Прямая трансляция

Sport24.ru 14:26
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«Ливерпуль» пробил «Атлетико», теперь по сумме двух матчей ничья. Live!

Матч ТВ 15:02
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