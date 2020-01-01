Испанцы выбили «Ливерпуль» из Лиги чемпионов

Играют в разных командах, но решили исход матча в пользу «Атлетико». У Лиги чемпионов будет новый победитель – это факт. Матч на «Энфилде» болельщики «Ливерпуля» ожидали настороженно.