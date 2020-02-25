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«Ливерпуль» выстрадал победу над «Вест Хэмом»
КМВ Новости
  • Мой Брянск0:49
«Вест Хэм» был очень близок к тому, чтобы стать первой командой, которой удалось победить «Ливерпуль» в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. До 68-й минуты «Молотобойцы» обыгрывали грозного соперника со счётом 2:1.В источнике
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С чего всё начиналось
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».
Чемпионат 24 февраля в 17:38
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