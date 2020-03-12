«Ливерпуль» и «Атлетико» сыграют на «Энфилде» при зрителях

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» пройдет при зрителях, говорится в сообщении «матрасников». В источнике