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«Ливерпуль» обыграл «Лидс» в матче с семью голами
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Чемпион Англии "Ливерпуль" начал защиту титула с тяжелой победой над "Лидсом" (4:3). Счёт в матче открыл Салах, реализовав пенальти.В источнике
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Подробнее о событии
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Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» вырвать победу у «Лидса» на старте АПЛ

Матч ТВ 14:25
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7 голов на «Энфилде»: новичок АПЛ трижды догонял «Ливерпуль», но Салах вырвал победу в концовке

Sport24.ru 14:54 
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Хет-трик Салаха помог «Ливерпулю» вырвать победу у «Лидса» на старте АПЛ

Sportbox.RU 14:25
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