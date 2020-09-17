«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» узнали соперников по Кубку лиги

По итогам жеребьевки "Линкольн Сити" дома примет чемпиона страны "Ливерпуль", а "Лутон Таун" сыграет с "Манчестер Юнайтед".