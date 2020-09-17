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Газета.RuГазета.Ru
«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» узнали соперников по Кубку лиги
Sports.ru
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По итогам жеребьевки "Линкольн Сити" дома примет чемпиона страны "Ливерпуль", а "Лутон Таун" сыграет с "Манчестер Юнайтед".В источнике
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Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка английской лиги

ProstoProSport 17:38 
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В Кубке лиги могут сыграть «Ливерпуль» против «Арсенала» и «Тоттенхэм» против «Челси»

Евро-футбол.ру 17:31
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«Ливерпуль» может встретиться с «Арсеналом» в 4-м раунде Кубка лиги. Результаты жеребьевки

Sport24.ru 17:23 
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