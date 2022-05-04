Чемпионат«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов в 3-й раз.Sports.ru«Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».Бомбардир.руПоследний раз соперники встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, то есть четыре года назад.ЧемпионатНа счету «Реала» рекордные 13 побед в Лиге чемпионов, еще три раза мадридцы проиграли в финале.РБК спортЧитать далееСвернутьУралинформбюроSports.ruVesti.azTrendNur.kzSport24.ruКомсомольская Правда - СпортСпорт день за днемТелеканал 360°РБК спортБомбардир.руЕвро-футбол.руРосбалтПодробнее о событии«Ливерпуль» — «Реал»: когда финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто фаворит, прогнозыЧемпионат01:45«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионовСпорт-Экспресс17:45«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионовРБК спорт17:38«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионовSoccer.ru17:38«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионовМатч ТВ17:36«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов — 2022Sport24.ru17:35«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов в 3-й разSports.ru17:55Показать ещёОценить