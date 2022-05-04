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«Ливерпуль» и «Реал» встретятся в финале Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов в 3-й раз.
Sports.ru
«Ливерпуль» в полуфинале прошел «Вильярреал», «Реал» – «Манчестер Сити».
Бомбардир.ру
Последний раз соперники встречались в финале Лиги чемпионов в 2018 году, то есть четыре года назад.
Чемпионат
На счету «Реала» рекордные 13 побед в Лиге чемпионов, еще три раза мадридцы проиграли в финале.
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«Ливерпуль» — «Реал»: когда финал Лиги чемпионов, во сколько начало, кто фаворит, прогнозы
Чемпионат01:45
«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов
Спорт-Экспресс17:45
«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов
РБК спорт17:38
«Ливерпуль» сыграет против «Реала» в финале Лиги чемпионов
Soccer.ru17:38
«Реал» сыграет с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов
Матч ТВ17:36
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Лиги чемпионов — 2022
Sport24.ru17:35
«Ливерпуль» и «Реал» сыграют в финале Кубка европейских чемпионов / Лиги чемпионов в 3-й раз
Sports.ru17:55
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