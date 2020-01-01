НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеЧемпионат России возобновится 21 июняТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоБолельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клубаФергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержкиКьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018FAPL.ruВернер останется в «РБ Лейпциг», если не сможет перейти в «Ливерпуль»Sports.ru3Sports.ruСпорт день за днемМатч ТВНападающий Тимо Вернер хочет перейти в "Ливерпуль", в противном случае он останется в "РБ Лейпциг" еще на один год.В источнике КомментироватьПодробнее о событии The Athletic: Вернер намерен остаться в «Лейпциге», если не перейдет в «Ливерпуль»Матч ТВ 05:35The Athletic: Вернер намерен остаться в «Лейпциге», если не перейдет в «Ливерпуль»Sportbox.RU 05:35«Ливерпуль» хочет подписать «нового Неймара»Soccer.ru 04:53 рекламаГлавноеЧемпионат России возобновится 21 июняТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоБолельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клубаФергюсон ответил Нурмагомедову на слова поддержкиКьеллини назвал мастерским прием Рамоса против Салаха в финале ЛЧ-2018Новости