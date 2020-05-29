«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру

По информации журналиста Николо Скиры, немец хочет играть только за «Ливерпуль». Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.