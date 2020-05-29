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«Ливерпуль» хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Вернеру
Евро-футбол.ру
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По информации журналиста Николо Скиры, немец хочет играть только за «Ливерпуль». Клуб, в свою очередь, намерен завершить сделку в ближайшие несколько дней.В источнике
Подробнее о событии
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Вернер близок к переходу в «Ливерпуль»

Советский спорт 12:31
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СМИ: «Ливерпуль» в ближайшие дни заключит 5-летний контракт с Вернером

Sport24.ru 12:23 
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«Ливерпуль» собирается в ближайшие дни завершить сделку по Вернеру

Sportbox.RU 11:15
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