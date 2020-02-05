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«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
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На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".В источнике
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Моуринью — о составе «Ливерпуля» на матч со «Шрусбери»: Клопп делает всё, что хочет

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Тренер молодежного состава «Ливерпуля»: «Эти игроки определенно сделали шаг вперед»

Sport24.ru вчера в 21:17 
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«Ливерпуль» самым юным составом в своей истории обыграл клуб «Шрусбери»

Футбол России вчера в 17:00
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