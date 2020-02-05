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«Ливерпуль» молодежным составом справился с «Шрусбери» в Кубке Англии
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На стадионе "Энфилд" состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун".В источнике
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«Ливерпуль» самым юным составом в своей истории обыграл клуб «Шрусбери»

Футбол России 17:00
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Самый молодой состав «Ливерпуля» добыл путевку в 1/8 финала Кубка Англии

LiveSport.ru 16:56
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Полузащитник «Ливерпуля» Джонс стал самым молодым капитаном команды за последние 120 лет

Bookmaker-ratings.ru 17:52
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