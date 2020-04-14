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«Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане
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Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.В источнике
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Подробнее о событии
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СМИ: «Ливерпуль» купит Мбаппе в случае ухода Мане

Матч ТВ 01:21
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«Ливерпуль» купит Мбаппе, если потеряет Мане

Спорт-Экспресс вчера в 23:40
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«Ливерпуль» может купить Мбаппе в случае ухода Мане

Чемпионат вчера в 23:20
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