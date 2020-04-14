«Ливерпуль» может купить Мбаппе, если уйдёт Мане

Ливерпуль, Великобритания, 14 апреля 2020, 10:10 — REGNUM «Ливерпуль» может купить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, если из команды уйдёт Садио Мане.