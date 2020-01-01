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«Ливерпуль» может продлить контракт с Лалланой до конца сезона
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может продлить контракт с клубом до конца сезона, сообщает The Independent.В источнике
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Лаллана покинет «Ливерпуль» после завершения сезона

Soccer.ru 01:12 
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«Ливерпуль» может продлить контракт с Лалланой до конца сезона

Спорт-Экспресс 01:11
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«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Лалланой до конца сезона. После игрок уйдет бесплатно

Sports.ru 01:00
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