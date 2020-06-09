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«Ливерпуль» продлил контракт с Лалланой до окончания нынешнего сезона
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"Ливерпуль" продлил контракт с футболистом команды Адамом Лалланой до момента фактического окончания нынешнего сезона, сообщает официальный Twitter английского клуба.В источнике
Подробнее о событии
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Лаллана продлил соглашение с «Ливерпулем»

Sport.ru 09:43
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«Ливерпуль» продлил контракт с Лалланой до конца сезона

Sport24.ru 09:05 
alt

«Ливерпуль» продлил контракт с Лалланой до конца сезона

Sportbox.RU 08:34
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