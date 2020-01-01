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«Ливерпуль» может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Metaratings
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • ODDS.ru
  • Sports.ru
Власти Великобритании могут обязать "Ливерпуль" провести домашние игры АПЛ на нейтральных стадионах.В источнике
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«Ливерпуль» может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных полях

Metaratings 14:25
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«Ливерпуль» может провести домашние матчи АПЛ на нейтральных стадионах

Soccernews.ru 13:28
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«Ливерпуля» может сыграть свои домашние матчи на нейтральных стадионах

ODDS.ru 13:12
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