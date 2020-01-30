«Ливерпуль» в перенесенном матче АПЛ обыграл «Вест Хэм»

В перенесенной игре 18-го тура АПЛ "Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэмом". "Ливерпуль" продолжает лидировать в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 19 очков.