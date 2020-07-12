«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно
Ранее сообщалось, что Деян Ловрен намерен разорвать контракт с чемпионами Англии и стать игроком "Зенита" на правах свободного агента этим летом. Goal сообщает, что в "Ливерпуле" намерены вести с потенциальными претендентами переговоры о продаже.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
Петербургский дневник 01:01