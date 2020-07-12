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«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно
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Ранее сообщалось, что Деян Ловрен намерен разорвать контракт с чемпионами Англии и стать игроком "Зенита" на правах свободного агента этим летом. Goal сообщает, что в "Ливерпуле" намерены вести с потенциальными претендентами переговоры о продаже.В источнике
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С чего всё начиналось
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Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Как стало известно «Чемпионату», хорватский защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен близок к переходу в «Зенит». При этом переход произойдёт на правах свободного агента. С большой долей вероятности Деян разорвёт контракт с английским клубом и присоединится к «Зениту».
Чемпионат вчера в 14:15
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СМИ: «Ливерпуль» не намерен отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно

Матч ТВ 01:53
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«Ливерпуль» не хочет, чтобы Деян Ловрен оказался в «Зените» бесплатно

Петербургский дневник 01:01
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«Ливерпуль» не планирует отпускать Ловрена в «Зенит» бесплатно

Футбол России 01:49
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