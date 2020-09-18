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«Ливерпуль» объявил о подписании Тьяго Алькантары
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"Ливерпуль" на официальном сайте объявил о подписании полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.В источнике
Подробнее о событии
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Тьяго подписал контракт с «Ливерпулем»

Газета.Ru 14:20
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Официально: Алькантара перешел в «Ливерпуль»

Матч ТВ 11:15
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Алькантара перешел из «Баварии» в «Ливерпуль», контракт – на четыре года

Гол.ру 12:14 
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