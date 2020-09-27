«Ливерпуль» обыграет «Арсенал» в третьем туре АПЛ 28 сентября

Сегодня в 22:00 по московскому времени начнется поединок третьего тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд».