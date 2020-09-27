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«Ливерпуль» обыграет «Арсенал» в третьем туре АПЛ 28 сентября
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Сегодня в 22:00 по московскому времени начнется поединок третьего тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом». Игра пройдет на стадионе «Энфилд».В источнике
Подробнее о событии
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«Ливерпуль» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Sports.ru 03:04
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«Ливерпуль» — «Арсенал»: прогноз Артура Петросьяна на матч английской Премьер-лиги

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«Ливерпуль» победит «Арсенал» в главном матче 3-го тура АПЛ?

Спорт-Экспресс 01:00
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