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«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября
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Матч второго тура АПЛ «Челси» - «Ливерпуль» пройдет без болельщиков и начнется в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Пол Тирни.В источнике
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«Челси» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

Sports.ru 06:15
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Спорт-Экспресс 03:30
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Прогноз и ставка на Челси - Ливерпуль 20 Сентября 2020 года от Little Dango

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