«Ливерпуль» обыграет «Челси» во втором туре АПЛ 20 сентября

Матч второго тура АПЛ «Челси» - «Ливерпуль» пройдет без болельщиков и начнется в 18:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Пол Тирни.