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«Ливерпуль» дома обыграл «Челси»
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В предпоследнем туре АПЛ "Ливерпуль" дома обыграл "Челси", отправив в ворота команды пять мячей. Соперник сумел ответить трижды.В источнике
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Восемь голов на двоих в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Челси»

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