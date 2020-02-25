«Ливерпуль» победил в 18-м матче подряд в АПЛ

Вскоре Мохамед Салах сравнял счёт, а на 81-й минуте Садио Манэ приносит «Ливерпулю» 18-ю победу подряд в АПЛ. Победа позволила «Ливерпулю» повторить рекорд по количеству победных матчей подряд, который установил «Манчестер Сити» в 2017 году.