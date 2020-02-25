НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
ГЛАС.RUГЛАС.RU
«Ливерпуль» победил в 18-м матче подряд в АПЛ
КМВ Новости
  • Мой Брянск0:49
Вскоре Мохамед Салах сравнял счёт, а на 81-й минуте Садио Манэ приносит «Ливерпулю» 18-ю победу подряд в АПЛ. Победа позволила «Ливерпулю» повторить рекорд по количеству победных матчей подряд, который установил «Манчестер Сити» в 2017 году.В источнике
9
С чего всё начиналось
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».
Чемпионат 24 февраля в 17:38
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» повторил несколько рекордов в АПЛ

Футбол России вчера в 01:15
alt

Клопп счастлив, Артета спокоен, Моуринью повержен

Sportbox.RU вчера в 00:52
alt

«Ливерпуль» переписывает историю, в Италии отменяют матчи из-за коронавируса, Наместников в «Колорадо», дедлайн НХЛ и другие новости утра

Sports.ru 24 февраля в 23:00
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости