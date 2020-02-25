«Ливерпуль» победил в 18-м матче подряд в АПЛ
Вскоре Мохамед Салах сравнял счёт, а на 81-й минуте Садио Манэ приносит «Ливерпулю» 18-ю победу подряд в АПЛ. Победа позволила «Ливерпулю» повторить рекорд по количеству победных матчей подряд, который установил «Манчестер Сити» в 2017 году.В источнике
С чего всё начиналось
Мерсисайдцы одержали 21-ю домашнюю победу подряд в АПЛ, тем самым повторив рекорд высшего дивизиона чемпионатов Англии, установленный ими же в 1972 году, когда победная серия под руководством Билла Шенкли продолжалась с января по декабрь, сообщает Opta в «Твиттере».
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